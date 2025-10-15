Песков прокомментировал заявление Трампа о якобы выходе стран из БРИКС

В Кремле опровергли заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны БРИКС намерены покинуть объединение из-за угрозы американских пошлин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает такой информацией.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля сказал: «Что касается того, что все страны [намерены] выйти, я, честно говоря, такой информацией не располагаю».

Ранее Трамп заявил, что страны якобы бегут из БРИКС из-за страха перед пошлинами США. При этом американский лидер не уточнил, какие именно государства приняли такое решение. На деле с момента создания организации ни одна страна из состава БРИКС не выходила.

БРИКС (BRICS) — это межгосударственное объединение, или неформальный клуб, ключевых быстроразвивающихся экономик мира. Изначально аббревиатура BRIC была образована от первых букв четырех стран-основательниц: Бразилии (Brazil), России (Russia), Индии (India) и Китая (China). Первая встреча их лидеров состоялась в 2009 году в Екатеринбурге, что ознаменовало официальное рождение формата. В 2011 году к объединению присоединилась Южно-Африканская Республика (South Africa), и аббревиатура превратилась в BRICS. Главные цели организации — это координация по глобальным экономическим и политическим вопросам, укрепление многосторонней дипломатии, а также продвижение общих интересов на международной арене, часто в противовес доминированию традиционных западных держав. Ключевыми направлениями сотрудничества являются финансы и развитие: в 2014 году был создан Пул условных валютных резервов и Новый банк развития (НБР) для финансирования инфраструктурных и устойчивых проектов в странах-участницах и других развивающихся экономиках.

С 2023 года БРИКС начал процесс расширения, и в 2024 году в его состав вошли Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, что значительно усилило его экономический и демографический вес в мире. На сегодняшний день БРИКС позиционирует себя как одна из влиятельных сил, выступающая за многополярное мироустройство.