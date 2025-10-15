Силуанов: Цели СВО полностью обеспечены деньгами в 2025 году

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что все цели специальной военной операции в текущем году полностью обеспечены необходимым финансированием. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на пленарном заседании Государственной думы.

«Основной приоритет — достижение целей СВО, в полном объёме обеспечен средствами», — заявил Силуанов.

Глава финансового ведомства подчеркнул, что, несмотря на снижение доходной части бюджета, объём расходов сохраняется на прежнем уровне. Он также отметил, что все ключевые государственные приоритеты должны получать полное финансовое обеспечение независимо от экономической конъюнктуры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны настроена на обеспечение потребностей специальной военной операции при сохранении социальной направленности государства. По его словам, финансовая система выстроена таким образом, чтобы одновременно поддерживать армию и выполнять социальные обязательства перед гражданами, что остаётся ключевым приоритетом государственной политики.