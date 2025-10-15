Власти КНР обещали поддержать авиакомпании на фоне планов США запретить полёты над РФ
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о солидарности с национальными авиаперевозчиками, выступающими против инициативы Минтранса США по запрету пересечения воздушного пространства России. Об этом он заявил на официальном брифинге.
«Мы поддерживаем китайские компании в защите их законных прав и интересов», — сказал Линь Цзянь на брифинге.
По мнению дипломата, введённые США ограничения приводят к ухудшению отношений между странами и наносят вред интересам непосредственно Соединённых Штатов. Он также отметил, что эти меры встретили значительное сопротивление со стороны американских граждан.
Напомним, ранее в США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через Россию. Данное предложение стало ответом на претензии американских авиаперевозчиков, утверждающих, что сложившиеся условия создают неравную конкурентную среду. Они апеллируют к тому, что администрация США, в свою очередь, не разрешает отечественным компаниям использовать сходные маршруты.
