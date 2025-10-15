Сектор Газа
Регион
15 октября, 11:09

Власти КНР обещали поддержать авиакомпании на фоне планов США запретить полёты над РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starz12

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starz12

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о солидарности с национальными авиаперевозчиками, выступающими против инициативы Минтранса США по запрету пересечения воздушного пространства России. Об этом он заявил на официальном брифинге.

«Мы поддерживаем китайские компании в защите их законных прав и интересов», — сказал Линь Цзянь на брифинге.

По мнению дипломата, введённые США ограничения приводят к ухудшению отношений между странами и наносят вред интересам непосредственно Соединённых Штатов. Он также отметил, что эти меры встретили значительное сопротивление со стороны американских граждан.

Министерство войны США готовится к противостоянию с Китаем
Министерство войны США готовится к противостоянию с Китаем

Напомним, ранее в США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через Россию. Данное предложение стало ответом на претензии американских авиаперевозчиков, утверждающих, что сложившиеся условия создают неравную конкурентную среду. Они апеллируют к тому, что администрация США, в свою очередь, не разрешает отечественным компаниям использовать сходные маршруты.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

