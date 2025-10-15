Сектор Газа
15 октября, 10:57

Жителей 40 населённых пунктов Харьковской области принудительно эвакуируют

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

В связи с критической ситуацией на линии фронта под Купянском и Волчанском власти Харьковской области приняли экстренное решение о принудительной эвакуации жителей сорока населённых пунктов. Выселение, в первую очередь, коснётся семей с детьми. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с ухудшением ситуации в Купянске и Волчанске власти Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации в 40 населённых пунктах, семьи с детьми будут эвакуированы с принудительным выселением», — рассказали в силовых структурах.

Военные эксперты отмечают, что принудительное переселение населения является крайней мерой, которую применяют только в случае реальной угрозы жизни мирных жителей. Решение властей фактически подтверждает критическую фазу военных действий на данном участке фронта.

Ранее Life.ru сообщал, что на Харьковском направлении ВСУ отдали приказ к отступлению 114-й бригады территориальной обороны Украины. Противник практически безоружен и полностью лишён боеспособности.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
