За минувшие сутки ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как пояснили в ведомстве, украинские войска предприняли попытку атаковать позиции ВС РФ, применив восемь управляемых авиабомб. Все эти боеприпасы были перехвачены российскими системами ПВО и не достигли намеченных целей. Предварительно, использованное вооружение было поставлено Украине западными союзниками.

Российские войска за минувшие сутки также нейтрализовали 142 украинских беспилотника. Отмечается, что все они были самолётного типа, специально разработанными для нанесения ударов по целям в глубоком тылу противника.

Ранее сообщалось, что в ходе боёв за Покровск (Красноармейск) украинская армия понесла тяжёлые потери, лишившись более трёх тысяч военнослужащих. Это составляет почти половину от изначального состава гарнизона города.