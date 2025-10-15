Сектор Газа
Исполнителя хита «Молодая» похоронили в израильском городе Реховот

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amiramov.ru

Народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова похоронили на кладбище «Городески» в израильском городе Реховот. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония прощания с известным певцом и композитором собрала более ста человек и прошла согласно еврейским традициям. Амирамов, прославившийся такими хитами как «Молодая» и «Лучшая из мам», скончался 9 октября в возрасте 69 лет. Его первая пластинка «Последний дебют» в 1989 году разошлась миллионным тиражом, сразу получив «золотой» статус.

Напомним, музыкант Ефрем Амирамов, автор и исполнитель легендарной песни «Молодая», скончался в возрасте 69 лет. Артист находился в реанимации больницы Нальчика с диагнозом заражение крови, куда был доставлен в тяжёлом состоянии.

    avatar