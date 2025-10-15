Сектор Газа
15 октября, 11:29

Меховые стринги из магазина Кардашьян смели за сутки

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Имитирующие лобковые волосы стринги от бренда Ким Кардашьян Skims смели в первые сутки после старта продаж. На официальном сайте бренда указано, что данный товар занесён в лист ожидания.

Меховые стринги от бренда Ким Кардашьян. Фото © Skims

Когда будет следующая поставка модели Faux hair micro string thong неизвестно.

Напомним, что на сайте было представлено 12 моделей меховых стринг с разными цветом и текстурой меха, а также тоном кожи. Бренд Skims поддерживает идеи бодипозитива и инклюзивности.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

