Меховые стринги из магазина Кардашьян смели за сутки
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian
Имитирующие лобковые волосы стринги от бренда Ким Кардашьян Skims смели в первые сутки после старта продаж. На официальном сайте бренда указано, что данный товар занесён в лист ожидания.
Меховые стринги от бренда Ким Кардашьян. Фото © Skims
Когда будет следующая поставка модели Faux hair micro string thong неизвестно.
Напомним, что на сайте было представлено 12 моделей меховых стринг с разными цветом и текстурой меха, а также тоном кожи. Бренд Skims поддерживает идеи бодипозитива и инклюзивности.
