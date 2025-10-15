В Кремле началась встреча Путина и лидера Сирии аш-Шараа

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа.

«Очень рад вас видеть, добро пожаловать в Россию», — сказал Путин в начале встречи.

Он также напомнил о дружеских и крепких отношениях России и Сирии, подчеркнув, что Москва всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Аш-Шараа в свою очередь заявил о намерении перезапустить комплекс отношений Москвы и Дамаска.