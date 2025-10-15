В Кремле началась встреча Путина и лидера Сирии аш-Шараа
Обложка © Life.ru
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа.
«Очень рад вас видеть, добро пожаловать в Россию», — сказал Путин в начале встречи.
Он также напомнил о дружеских и крепких отношениях России и Сирии, подчеркнув, что Москва всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Аш-Шараа в свою очередь заявил о намерении перезапустить комплекс отношений Москвы и Дамаска.
В Кремле ранее сообщили, что одной из ключевых тем переговоров станет обсуждение статуса российских военных баз в Сирии. А Reuters узнало, что аш-Шараа планирует поднять вопрос о выдаче экс-лидера Башара Асада.
