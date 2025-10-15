Сектор Газа
15 октября, 11:22

Подсудимая в бегах: Экс-следователю дали 13 лет колонии за самоубийство подчинённого в Иркутске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Бывший подполковник юстиции Елена Жмурова, ранее служившая в МВД России, заочно приговорена судом в Иркутске к 13 годам лишения свободы. Она признана виновной в доведении до самоубийства своего подчинённого. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Следствие установило, что в период с октября 2016 по июль 2017 года Жмурова систематически унижала и оскорбляла следователя, работавшего под её руководством. Она публично критиковала его работу и угрожала, что он не сможет доработать до пенсии. Не выдержав психологического давления, следователь покончил с собой после очередного дежурства.

Экспертизы, проведенные в авторитетном медицинском центре, подтвердили прямую связь между действиями Жмуровой и самоубийством потерпевшего.

После вынесения приговора Жмурова, имеющая израильское гражданство, скрылась от правосудия в Израиле и объявлена в международный розыск с 2021 года.

Наталья Демьянова
