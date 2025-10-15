Вход только по приглашениям: 30% детей поколения Альфа запираются от родителей

Каждый третий представитель поколения Альфа (родившиеся в 2011–2024 гг.) требует от родителей стучать перед входом в комнату или вовсе закрывает дверь на замок. В исследовании участвовали более 1,2 тыс. жителей городов-миллионников с детьми до 15 лет. Об этом сообщает РИАМО.

Цифры показывают, что приватность для самых юных — не модная причуда, а правило: 25% запрещают родителям следить за ними в соцсетях, а 18% предпочитают уходить в виртуальные миры — VR, Discord, Roblox, Fortnite — чтобы уединиться с друзьями. Еще 7% ограничивают доступ взрослых к Wi‑Fi или общим устройствам, создавая личные аккаунты на стримингах. У 21% — более «традиционные» требования: не копаться в вещах.

Родительские установки меняются медленнее: для 30% мам и пап границы ребёнка всё ещё сводятся к четырём стенам. При этом 41% детей в России с рождения имеют собственную комнату. Что касается реакции родителей: 30% с уважением соблюдают просьбы, 26% раздражает сепарация, но они идут навстречу, 25% забывают о ней время от времени. Оставшиеся 39% воспринимают такие границы настороженно: 17% опасаются скрытности, 13% называют это манипуляцией, 8% признают, что это провоцирует ссоры.

Ранее эксперт назвал проблемы, из-за которых зумеры не могут вступить в счастливые отношения. К примеру, парни чаще испытывают финансовые трудности и боятся отказов девушек. А вот у женщин лидирует отсутствие мужской инициативы.