«Человек-функция»: Life.ru узнал у политолога, кем является новый глава военной администрации Одессы

Владимир Зеленский создал Одесскую городскую военную администрацию и назначил её главой Сергея Лысака. Политолог Александр Дудчак в беседе с Life.ru проанализировал это решение.

Специалист утверждает, что Зеленский, действуя в условиях концлагеря, таким образом укрепляет свою авторитарную власть. При этом идея народной избранности мэров в таких условиях становится фикцией, тем более что полномочия многих местных властей уже истекли. Зеленский, как полагает Дудчак, намечает новую модель управления территориями, которая, если не произойдут изменения, может стать опасной для его собственной власти.

Назначение на пост главы Одесской области бывшего сотрудника СБУ Лысака, который ранее занимал управленческую должность после ухода из спецслужб, политолог связывает с неопределённостью будущего региона. В то же время он выражает надежду на мирное будущее Одессы, свободное от «тисков киевского режима», но признает, что это пока лишь несбыточные мечты.

Лысак — просто человек-функция, которому сейчас приписали некоторые новые параметры этой функции. Ну и направили на работу на достаточно важный участок. Наверное, среди тех параметров, по которым его подбирали, должна была быть личная преданность существующему режиму, хотя преданность там тоже только в размерах оплаты и срока действий самой этой власти. Александр Дудчак Политолог

Политолог подчеркнул, что у этих людей нет личных идеологических убеждений, за которые они были бы готовы умереть. Они легко готовы жертвовать чужими жизнями, но никогда своими, и демонстрируют готовность к самым жестоким мерам для подавления любого инакомыслия. Как считает специалист, именно по этим признакам и выбрали Лысака.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ о назначении Лысака на пост руководителя Одесской городской военной администрации. До этого он возглавлял военную администрацию Днепропетровской области, а ранее занимал высокие посты в СБУ. Сообщению о создании военной администрации предшествовало лишение мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины.