Экс-министр транспорта Евгений Дитрих назначен сенатором от Новгородской области

Бывший министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих назначен сенатором от правительства Новгородской области. Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Дронов, сообщив об этом в своём личном блоге.

«Полномочиями сенатора РФ — представителя от Правительства Новгородской области наделён Евгений Дитрих. Я уверен, что Евгений Иванович с честью и достоинством будет представлять интересы новгородцев на федеральном уровне», — написал Дронов.

Глава региона охарактеризовал нового сенатора как опытного профессионала с большим управленческим стажем, чьи знания и навыки помогут в решении актуальных задач, стоящих перед регионом, а также в продвижении областных инициатив на государственном уровне.

На этом посту Дитрих сменил бывшего губернатора Новгородской области Сергея Митина.

К слову, новый сенатор имеет значительный опыт государственной службы: с 2018 по 2020 год он возглавлял Министерство транспорта РФ в правительствах Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина, а также занимал руководящие позиции в советах директоров крупных компаний. Евгений Дитрих является действительным государственным советником РФ I класса и награждён несколькими государственными наградами, включая орден Александра Невского.

На прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин определил губернатора Тверской области Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Данное решение было озвучено в ходе рабочей встречи главы государства с чиновником, состоявшейся 29 сентября.