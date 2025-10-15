Индекс вспышечной активности Солнца достиг красного уровня впервые с июня

В среду, 15 октября, Солнце продемонстрировало беспрецедентную активность, достигнув красного уровня 8 по 10-балльной шкале вспышечной активности – самого высокого показателя с июня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, с начала дня было зафиксировано 11 вспышек, включая две класса M. К полудню по московскому времени индекс достиг 8.1. Учёные связывают это усиление активности с ростом площади и усложнением магнитной структуры солнечных пятен, наблюдавшихся с вечера 14 октября. Ожидается, что с пятницы по воскресенье возможны сильные магнитные бури и яркие полярные сияния.

Ранее сообщалось, что пик солнечной активности ожидается 15 октября. Учёные отметили, что к Земле уже движется поток плазмы, однако его мощность пока недостаточна, чтобы вызвать серьёзные последствия. Накануне было зафиксировано 23 вспышки, три из которых достигли уровня М, а сегодня — ещё 14, включая две сильные.