15 октября, 12:00

В Кремле прокомментировали дело о захвате власти против Ходорковского*

Обложка © ТАСС / dpa / Sven Hoppe

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что у страны имеются противники как за её пределами, так и внутри государства. Комментируя деятельность так Михаила Ходорковского* и так называемого «Антивоенного комитета России»**, он заявил: «Есть враги страны внутри страны, есть у нас враги страны за рубежом».

Эти слова прозвучали после того, как во вторник Федеральная служба безопасности возбудила серию уголовных дел против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его сторонников. В числе фигурантов значатся экс-премьер Михаил Касьянов*** и шахматист Гарри Каспаров***, признанные иноагентами.

По версии следствия, Ходорковский* вместе с членами АКР** не только организовали террористическое сообщество с целью насильственного захвата власти, но и финансируют украинские националистические подразделения, признанные в РФ террористическими. ФСБ утверждает, что обвиняемые вербуют боевиков для участия в силовом свержении законной власти в России.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Внесена в реестр нежелательных организаций.

*** Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

