В севастопольском МГУ опровергли сведения о взыскании за киносеанс под одеялом

В студенческом сообществе Севастопольского филиала МГУ разгорелся скандал, связанный с предполагаемым наказанием обучающихся за совместный просмотр кинофильма в общежитии. Однако заместитель директора по общим вопросам Вадим Вородюхин, категорически отмел эти сообщения, назвав их не более чем информационной уткой.

Сообщалось, что двое совершеннолетних студентов, находясь в одной комнате, якобы получили публичный выговор перед сокурсниками и преподавательским составом. По информации, распространявшейся, в частности, Telegram-каналом «Первый университетский», молодые люди всего лишь просматривали фильм, оставаясь при этом в одежде и не допуская никаких интимных проявлений.

Студенты, по их собственным утверждениям, получили разъяснения от представителя администрации о том, что подобное совместное времяпрепровождение якобы нарушает установленные нормы внутреннего распорядка общежития.

В ответ на волну публикаций администрация филиала МГУ в Севастополе выступила с заявлением для издания «Подъём», выразив мнение, что подобные сообщения целенаправленно используются для дискредитации учебного заведения. Вадим Вородюхин также сообщил, что соответствующие инстанции уже проинформированы о попытке распространения недостоверной информации.

