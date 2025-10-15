Камчатский романтик написал имя возлюбленной на горе. Власти порыв сердца не оценили

Влюблённый романтик из Петропавловска-Камчатского на Мишенной сопке огромными буквами написал имя своей возлюбленной — «Д. Нестеренко». Девушка перфоманс оценила, а вот власти города оказались не в восторге от испорченной горы и хотят наказать парня. Об этом пишет издание «Подъём».

Администрация Петропавловска-Камчатского сообщила, что для создания этой надписи неизвестный провёл земляные работы, сняв верхний слой грунта. В мэрии уточнили, что такие работы должны быть согласованы с органами градостроительства, но в данном случае разрешения на проведение земляных работ никто не запрашивал. Зато девушка — Дарья Нестеренко — шаг оценила.

«Конечно, мне очень приятно, а какой девушке это не будет приятно? Меня это сильно впечатлило, ведь молодой человек весь день там провёл, расчерчивал, потратил много сил и энергии, чтобы меня впечатлить», — рассказала девушка.

Ранее Life.ru писал об азартном жителе Казахстана, который на спор проглотил 26 ручек. Медикам потребовалось около двух часов, чтобы извлечь все инородные предметы из желудочно-кишечного тракта и не допустить смерти пациента. После успешного медицинского вмешательства состояние мужчины стабилизировалось, и его выписали домой.