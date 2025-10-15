Сектор Газа
15 октября, 14:46

Найдут обходной путь: Врач предупредила о последствиях запрета газировок для детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Инициатива запретить продажу сладких газированных напитков лицам до 18 лет вновь поднимает вопрос о защите детского здоровья. Такие вкусности с высокой долей сахара провоцируют ожирение, диабет и другие метаболические расстройства у молодёжи. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала врач Екатерина Дмитренко.

«Запрет на продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним стал одной из инициатив, рассматриваемых в Госдуме. Эта мера схожа с уже действующим запретом на продажу энергетиков молодёжи», — отметила доктор.

В связи с этим власти хотят ограничить доступ молодёжи к такой продукции. Но не все уверены в эффективности простого запрета, ведь подростки сумеют найти обходные пути для покупки любимых напитков.

По мнению Дмитренко, одной лишь жёсткой нормой проблему не решить. Важно воспитывать пищевую грамотность — обновлять школьные программы, запускать просветительские кампании и доступные альтернативы без сахара. Комбинация ограничений и системного обучения, по её словам, даст куда больший шанс переломить тенденцию к ухудшению здоровья молодого поколения.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России хотят запретить детям младше 18 лет покупать в магазинах сладкую газировку. Обращение уже было направлено в Госдуму. Всё дело в огромном содержании сахара в таких напитках. Его значения несопоставимы с нормальным уровнем в крови.

