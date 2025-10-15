Убитая в Мьянме белоруска оказалась участницей «Голоса»

Убитой в Мьянме туристкой оказалась 26-летняя экс-участница шоу «Голос» в Белоруссии. Об этом сообщает SHOT. С жительницей Минска расправились после попытки вырваться из трудового рабства. Девушка откликнулась на предложение о работе моделью в Таиланде, но после прилёта в Бангкок её незаконно вывезли в Мьянму.