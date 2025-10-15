Убитая в Мьянме белоруска оказалась участницей «Голоса»
Убитой в Мьянме туристкой оказалась 26-летняя экс-участница шоу «Голос» в Белоруссии. Об этом сообщает SHOT. С жительницей Минска расправились после попытки вырваться из трудового рабства. Девушка откликнулась на предложение о работе моделью в Таиланде, но после прилёта в Бангкок её незаконно вывезли в Мьянму.
Там её заставили работать в скам-центре, где сотрудники под прикрытием флирта выманивают деньги у клиентов сайтов знакомств. По информации источника, «девушку продали на органы, тело кремировали».
Напомним, Life.ru рассказывал, что ужасающая история произошла с туристкой из Белоруссии, которая отправилась в Таиланд за работой, но оказалась в ловушке скам-центра в Мьянме.
