С 5 по 6 декабря в Москве пройдёт Международный Таврический экономический форум

С 5 по 6 декабря в Москве, на площадке Дома Союзов, пройдёт II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Более тысячи инвесторов соберутся обсудить социально-экономический потенциал и практические сценарии развития новых регионов страны. Стратегическим и информационным партнёром события выступил NEWS.ru.

«Восстановление наших исторических территорий — задача всего общества. Понимая важность и нужность данной цели, в этом году NEWS.ru будет поддерживать форум. Надеемся, что его итогом станут конкретные меры поддержки, контракты, партнёрские коллаборации, которые послужат фундаментом и драйвером для развития новых регионов», — сказала главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Организаторы приглашают представителей федеральной и региональной власти, крупных российских и зарубежных инвесторов, девелоперов, а также руководителей промышленных и финансовых компаний и профильных экспертов.

В повестке — экономика будущего, агропромышленные проекты, транспортно‑энергетическая логистика, туризм, модернизация коммунальной инфраструктуры, цифровизация, а также партнёрство со странами СНГ, Ближнего Востока и Азии, развитие торговли, промышленности и социальной сферы.

