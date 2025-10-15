Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 12:31

Белоусов заявил о деградации архитектуры глобальной безопасности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, выступая на совместном заседании коллегий оборонных ведомств стран-участниц, констатировал тревожную тенденцию: архитектура глобальной безопасности находится в состоянии непрерывной деградации.

По словам главы Минобороны РФ, деструктивные действия Запада нанесли серьёзный урон основам конструктивного взаимодействия между государствами, обладающими ядерным потенциалом. Министр подчеркнул, что именно эта подрывная деятельность стала ключевым фактором, спровоцировавшим текущее ухудшение международной обстановки в сфере безопасности.

«НАТО готовится к худшему»: На Западе вновь заявили об угрозе Третьей мировой войны
«НАТО готовится к худшему»: На Западе вновь заявили об угрозе Третьей мировой войны

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала слова главы Бюро национальной безопасности Польши Славомира Ценцкевича о противостоянии Москвы и ЕС как целенаправленную попытку усилить русофобские настроения. По её словам, поставки оружия и финансовая поддержка Украины со стороны Польши и других европейских стран направлены не на укрепление безопасности, а на противодействие России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Андрей Белоусов
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar