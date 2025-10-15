По словам главы Минобороны РФ, деструктивные действия Запада нанесли серьёзный урон основам конструктивного взаимодействия между государствами, обладающими ядерным потенциалом. Министр подчеркнул, что именно эта подрывная деятельность стала ключевым фактором, спровоцировавшим текущее ухудшение международной обстановки в сфере безопасности.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала слова главы Бюро национальной безопасности Польши Славомира Ценцкевича о противостоянии Москвы и ЕС как целенаправленную попытку усилить русофобские настроения. По её словам, поставки оружия и финансовая поддержка Украины со стороны Польши и других европейских стран направлены не на укрепление безопасности, а на противодействие России.