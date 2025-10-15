«НАТО готовится к худшему»: На Западе вновь заявили об угрозе Третьей мировой войны

13 октября в израильском парламенте президент США Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем разрулить ближневосточную драму. По его словам, многому мир обязан работе его спецпредставителя Стива Уиткоффа, чьи визиты в Москву, как утверждает глава Белого дома, помогли не допустить эскалации до глобального масштаба. Журналист Майкл Бом в беседе с «Царьградом» поделился несколько более пугающим прогнозом относительно большой войны.

По его словам, угроза третьей мировой по его мнению всё ещё маячит на горизонте. Журналист обращает внимание, что НАТО готовится к наиболее мрачным сценариям и не может игнорировать вероятность прямого столкновения с Россией.

«Нельзя исключать, что может быть столкновение, прямое столкновение между Россией и НАТО. И это может привести к очень серьёзному конфликту. И дай Бог, что такого столкновения не будет. НАТО сейчас готовится к самому худшему варианту. Как любой военный блок, они обязаны это делать», — сказал Бом.

Эксперт подчёркивает: при отсутствии инцидентов напряжение может снизиться и начнётся постепенная разрядка. Однако пока что альянс обязан планировать «на худой случай». Журналист считает, что Россия не будет вести себя агрессивно в отношениях с Западом, поскольку она полностью сосредоточилась на Украине.