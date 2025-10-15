Бизнесмена Чекрышева приговорили к 6 годам за мошенничество на 283 млн рублей

Генеральный директор компании «Комплексные системы» Олег Чекрышев осуждён на шесть лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд.

Суд установил, что бизнесмен совершил преступление при исполнении государственного контракта на поставку комплексов разминирования «Аракс» для Росгвардии. Общая сумма ущерба по делу составила 283,5 миллиона рублей.

«Суд постановил Олега Чекрышева признать виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей», — огласил решение судья.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержан 42-летний Андрей Жильцов, возглавлявший местное отделение ОНФ и «Нижегородскую службу добровольцев». Ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Правоохранительные органы провели обыски в его доме, офисе отделения Народного фронта и по адресу благотворительной организации, изъяв документы.