15 октября, 12:39

ЕС готовит масштабный военный проект, направленный против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Евросоюз намерен в рамках пятилетней программы модернизации вооружений инициировать совместные разработки в области беспилотников и систем ПВО. Как стало известно Bloomberg, эти шаги предприняты в ответ на действия России.

Цель программы – удвоить долю общих оборонных закупок стран ЕС к концу 2027 года, доведя её с 20% до 40%. В документе отмечается, что Россия рассматривается как постоянная угроза безопасности Европы, в то время как другие регионы мира привлекают больше внимания союзников.

Европейская комиссия призывает к полной реорганизации военного планирования и закупок, предлагая странам-членам синхронизировать оборонные бюджеты и оперативно формировать коалиции для создания новых программ. Первые такие объединения должны появиться к началу 2026 года, а сами проекты стартуют в середине того же года.

Ранее в Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления «роев» беспилотников. Также зафиксирован рост случаев обнаружения неопознанных дронов в небе над Германией. По этой причине в стране представят план мер по противодействию подозрительным БПЛА.

Наталья Демьянова
