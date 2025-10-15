Российские подразделения вышли на восточные окраины города Мирноград, являющегося спутником Красноармейска (Покровска). О прорыве обороны украинских войск на покровском направлении сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовые группы ведут бои уже на востоке самого Мирнограда», — заявил источник канала.

Оперативный успех стал возможен после того, как российские войска установили контроль над соседним населённым пунктом Балаган. Позднее данная информация получила официальное подтверждение от Министерства обороны Российской Федерации.

Сообщается, что группировка Вооружённых сил Украины в самом Покровске теперь подвергается атакам также и с южного направления, в результате чего общая оперативная обстановка для противника на всём этом участке фронта становится критической.

Ранее в Верховной раде Украины прозвучали заявления, что российские военнослужащие демонстрируют более изощрённое тактическое мастерство, чем украинские. Народный депутат Безуглая образно описала ситуацию, заявив, что командиры ВС РФ «играют» с украинскими генералами, а те, в свою очередь, лишь пытаются парировать их действия симметричными шагами.