«Это реально отвлекает»: Билли Айлиш пожаловалась на слишком большую грудь

Известная певица Билли Айлиш пожаловалась на свою большую грудь. Молодая исполнительница рассказала о трудностях, связанных с её пышными формами. В опубликованном видео она в шутливой форме продемонстрировала, как её грудь реагирует на каждое движение рук.

«Я знаю! Это действительно касается меня. Потому что в такие моменты я просто не могу вспомнить, что хотела сказать. Потому что это реально отвлекает», — посетовала 23-летняя Билли в своём ролике.

Певица ранее признавалась, что количество её подписчиков сократилось на 100 тысяч после того, как она начала делиться более откровенными фотографиями. Она считает, что причиной этого является неприятие публикой откровенных изображений, в частности, большой груди.

