Песня Валерии «Исцелю» выдвинута на премию «Грэмми»

Трек певицы Валерии «Исцелю» номинирован на престижную музыкальную премию «Грэмми». Такое сообщение появилось в среду в Telegram-канале эстрадной дивы. Это первый случай, когда российское поп-произведение вошло в число претендентов на одну из самых значимых наград мировой индустрии.

Песня из одноимённого альбома прошла в отборочный этап конкурса, где академики выбирают лучших среди десятков тысяч заявок со всего мира.

До этого российские артисты попадали в список лауреатов «Грэмми» исключительно в классических категориях. Первым советским музыкантом, получившим награду, стал Святослав Рихтер — в 1961 году он был отмечен за исполнение концерта Брамса. Позже «Грэмми» получали Мстислав Ростропович, Владимир Ашкенази, Евгений Кисин, Максим Венгеров, Юрий Башмет, Родион Щедрин и Даниил Трифонов, ставший самым молодым российским обладателем премии в 2018 году.

Таким образом, номинация Валерии может стать историческим событием — впервые российский поп-артист получил шанс побороться за «Грэмми» наравне с мировыми звёздами.

Отметим, что в 2020 году Леонида Агутина выдвинули на ту же престижную премию в пяти номинациях. Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи обратила внимание на его испаноязычный альбом La Vida Cosmopolita. В его создании участвовали представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.