Валерия отреагировала на номинацию её песни «Исцелю» на премию «Грэмми»

Песня Валерии «Исцелю» из одноименного альбома преодолела первый этап отбора на престижную премию «Грэмми». Как отметила сама певица, среди десятков тысяч заявок её трек был выбран для голосования академии.

Валерия подчеркнула, что не уверена, удостаивались ли ранее такого признания песни на русском языке. Она выразила благодарность всей команде, в первую очередь своему сыну Артемию, который выступил идеологом и продюсером проекта, а также саунд-продюсеру Andy Platon и всем причастным музыкантам. Особую благодарность артистка выразила DARA.

«Я благодарю всю команду: моего сына Артемия, который стал главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером, гениального саунд-продюсера и аранжировщика Andy Platon, всех музыкантов, участвовавших в создании трека. Моя особенная благодарность DARA», — написала Валерия в своём телеграм-канале.

Итоговая судьба сингла на «Грэмми» теперь зависит от результатов голосования членов академии, однако сам факт прохождения отбора певица назвала большим достижением.

Напомним, ранее стало известно, что песня Валерии «Исцелю» выдвинута на премию «Грэмми». Церемония вручения наград пройдёт 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе.