Взорвавший TikTok диджей из Казахстана может получить второй «Грэмми»
Диджей Imanbek из Казахстана номинирован на Грэмми во второй раз
Иманбек Зейкенов (Imanbek). Обложка © Life.ru
Музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek), сотрудничающий с российским лейблом Effective Records, снова номинирован на премию «Грэмми». В это раз, как узнал Life.ru, артист попал в категорию Best Latin Electronic Music Performance («Лучшее исполнение латиноамериканской электронной музыки») за трек Ella Quiere Techno, записанный в дуэте с 24-летней аргентинской певицей Taichu.
Это не первый международный успех музыканта. В 2019 году выпущенная интерпретация песни Saint Jhn — Roses принесла артисту мировую известность, войдя в топ-5 чарта U.S. Billboard Hot 100. Тогда трек взорвал TikTok и стал одним из самых популярных в мире. Он принёс диджею «Грэмми» в номинации «Лучший ремикс», сделав его первым музыкантом из СНГ и бывшего СССР, получившим награду в категории неклассической музыки.
После оглушительного успеха с музыкантом подписал контракт российский лейбл Effective Records, специализирующийся на прогрессивной танцевальной музыке.
А в прошлом году претендентом на «Грэмми» стал актёр и шоумен Стас Ярушин. Артист всерьёз занялся карьерой музыканта и уже записал несколько собственных треков, и его песню на иностранном языке заметили зарубежные продюсеры.