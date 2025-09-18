Взорвавший TikTok диджей из Казахстана может получить второй «Грэмми»

Музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek), сотрудничающий с российским лейблом Effective Records, снова номинирован на премию «Грэмми». В это раз, как узнал Life.ru, артист попал в категорию Best Latin Electronic Music Performance («Лучшее исполнение латиноамериканской электронной музыки») за трек Ella Quiere Techno, записанный в дуэте с 24-летней аргентинской певицей Taichu.

Это не первый международный успех музыканта. В 2019 году выпущенная интерпретация песни Saint Jhn — Roses принесла артисту мировую известность, войдя в топ-5 чарта U.S. Billboard Hot 100. Тогда трек взорвал TikTok и стал одним из самых популярных в мире. Он принёс диджею «Грэмми» в номинации «Лучший ремикс», сделав его первым музыкантом из СНГ и бывшего СССР, получившим награду в категории неклассической музыки.

После оглушительного успеха с музыкантом подписал контракт российский лейбл Effective Records, специализирующийся на прогрессивной танцевальной музыке.