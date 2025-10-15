Любит приукрашивать: Выпад Трампа в сторону БРИКС объяснили попыткой поощрить одну страну
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Заявление президнета США Дональда Трампа о возможном выходе ряда стран из БРИКС могло быть тактическим ходом в поддержку аргентиского лидера Хавьера Милея, который ранее отказался от присоединения к этой организации. Таким мнением в беседе с газетой «Взгляд» поделился политолог Марат Баширов. Специалист также подчеркнул склонность Трампа к искажению фактов и преувеличению.
Эксперт считает, что высказывания Трампа о БРИКС требуют пояснений из-за допущенных им неточностей. Как отметил Баширов, ни одна страна не выходила из организации и не планирует этого делать. Он напомнил, что Аргентина, с президентом которой Трамп недавно общался, сама отказалась от членства в БРИКС. По мнению Баширова, заявление Трампа о «распаде» БРИКС, возможно, было сделано для поддержки аргентинского лидера Милея, который стремится к долларизации экономики.
Политолог также предположил, что Трамп мог быть проинформирован о замедлении сотрудничества внутри БРИКС, учитывая его склонность к преувеличениям и не всегда точным формулировкам.
Напомним, ранее Трамп заявил, что страны БРИКС якобы покидают объединение из-за страха перед американскими пошлинами. Он также назвал само создание блока попыткой атаковать доллар и экономику США.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.