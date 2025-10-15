Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 12:56

Любит приукрашивать: Выпад Трампа в сторону БРИКС объяснили попыткой поощрить одну страну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Заявление президнета США Дональда Трампа о возможном выходе ряда стран из БРИКС могло быть тактическим ходом в поддержку аргентиского лидера Хавьера Милея, который ранее отказался от присоединения к этой организации. Таким мнением в беседе с газетой «Взгляд» поделился политолог Марат Баширов. Специалист также подчеркнул склонность Трампа к искажению фактов и преувеличению.

Эксперт считает, что высказывания Трампа о БРИКС требуют пояснений из-за допущенных им неточностей. Как отметил Баширов, ни одна страна не выходила из организации и не планирует этого делать. Он напомнил, что Аргентина, с президентом которой Трамп недавно общался, сама отказалась от членства в БРИКС. По мнению Баширова, заявление Трампа о «распаде» БРИКС, возможно, было сделано для поддержки аргентинского лидера Милея, который стремится к долларизации экономики.

Политолог также предположил, что Трамп мог быть проинформирован о замедлении сотрудничества внутри БРИКС, учитывая его склонность к преувеличениям и не всегда точным формулировкам.

«Тревога понятна»: В Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает странам БРИКС
«Тревога понятна»: В Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает странам БРИКС

Напомним, ранее Трамп заявил, что страны БРИКС якобы покидают объединение из-за страха перед американскими пошлинами. Он также назвал само создание блока попыткой атаковать доллар и экономику США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar