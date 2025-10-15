Любит приукрашивать: Выпад Трампа в сторону БРИКС объяснили попыткой поощрить одну страну

Эксперт считает, что высказывания Трампа о БРИКС требуют пояснений из-за допущенных им неточностей. Как отметил Баширов, ни одна страна не выходила из организации и не планирует этого делать. Он напомнил, что Аргентина, с президентом которой Трамп недавно общался, сама отказалась от членства в БРИКС. По мнению Баширова, заявление Трампа о «распаде» БРИКС, возможно, было сделано для поддержки аргентинского лидера Милея, который стремится к долларизации экономики.