Зеленский хочет доложить Западу о «военных планах РФ в Белоруссии»

Владимир Зеленский заявил о якеополучении разведданных, свидетельствующих о существовании российского плана по военной эксплуатации территории Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал в своём личном блоге по итогам встречи с главой внешней разведки СБУ Олегом Иващенко.

Владимир Зеленский заявил, что разведка Украины якобы получила данные о «существовании российского плана по военной эксплуатации территории Белоруссии». Об этом он написал в соцсетях по итогам встречи с главой внешней разведки СБУ Олегом Иващенко.

«Олег Иващенко доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Белоруссии. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнёров, которым это может угрожать», — написал Зеленский.

В публикации также отмечается, что в преддверии своего визита в Вашингтон и контактов с европейскими лидерами Зеленский обсудил ключевые каналы поставок в Россию критически важных компонентов и оборудования для производства вооружений. По его утверждению, украинская сторона чётко идентифицировала наиболее значимые для Москвы схемы снабжения и настаивает на их полном перекрытии, якобы располагая для этого всеми необходимыми возможностями.

Напомним, что встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, запланированная на 17 октября в Белом доме, получила официальное подтверждение. Ожидается, что на переговорах будет подниматься вопрос поставок Украине американских систем Patriot и ракет Tomahawk. Ранее Зеленский обещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, если такие ракеты будут переданы.