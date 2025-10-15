Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 13:59

Климат-контроль и USB-розетки: Автопарк Подмосковья пополнился 20 новыми автобусами

Обложка © Пресс-служба губернатора Московской области / Александра Степанова

Обложка © Пресс-служба губернатора Московской области / Александра Степанова

Филиалы «Мострансавто» пополнились очередной партией — 20 ЛиАЗов, которые уже завтра выйдут на линии в тех округах, где спрос на транспорт особенно высок. Губернатор Андрей Воробьёв лично осмотрел автобусы, пообщался с водителями и подчеркнул значение регулярной ротации подвижного состава. Об этом сообщает 360.ru.

В этом году регион ожидает 428 новых автобусов, из них 219 — по федеральной программе. Эти машины рассчитаны на интенсивную эксплуатацию и пойдут на наиболее загруженные маршруты Подмосковья.

«Ежедневно мы внимательно следим за обращениями жителей, загруженностью остановок, своевременностью прибытия автотранспорта. Понятно, что в таком растущем регионе, как Московская область, необходимо обновление автобусного парка», — сказал губернатор.

Автобусы соответствуют современным требованиям: у них низкий пол, плавный ход, информационные табло, USB‑розетки и стационарные валидаторы. В салоне предусмотрены крепления для детских и инвалидных колясок, системы климат‑контроля, пожаротушения и видеонаблюдения, а для маломобильных пассажиров — механическая аппарель.

По словам гендиректора «Мострансавто» Андрея Майорова, завод выпускает технику в соответствии с запросами по безопасности и комфортности, и пассажиры это отмечают. Транспорт приобретён по программе льготного лизинга в рамках федерального проекта: ранее уже поставили 55 ЛиАЗов, до конца ноября ожидается ещё 144 машины.

Губернатор Воробьёв назвал Подмосковье лидером России по средней цене экспорта
Губернатор Воробьёв назвал Подмосковье лидером России по средней цене экспорта

Ранее губернатор Московской области заявил, что в этом году для уборки улиц от снега регион закупит 217 единиц техники. Это погрузчики и тракторы, которые помогут дорожным службам следить за состоянием проезжих частей и тротуаров.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Андрей Воробьев
  • Авто
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar