Климат-контроль и USB-розетки: Автопарк Подмосковья пополнился 20 новыми автобусами

Филиалы «Мострансавто» пополнились очередной партией — 20 ЛиАЗов, которые уже завтра выйдут на линии в тех округах, где спрос на транспорт особенно высок. Губернатор Андрей Воробьёв лично осмотрел автобусы, пообщался с водителями и подчеркнул значение регулярной ротации подвижного состава. Об этом сообщает 360.ru.

В этом году регион ожидает 428 новых автобусов, из них 219 — по федеральной программе. Эти машины рассчитаны на интенсивную эксплуатацию и пойдут на наиболее загруженные маршруты Подмосковья.

«Ежедневно мы внимательно следим за обращениями жителей, загруженностью остановок, своевременностью прибытия автотранспорта. Понятно, что в таком растущем регионе, как Московская область, необходимо обновление автобусного парка», — сказал губернатор.

Автобусы соответствуют современным требованиям: у них низкий пол, плавный ход, информационные табло, USB‑розетки и стационарные валидаторы. В салоне предусмотрены крепления для детских и инвалидных колясок, системы климат‑контроля, пожаротушения и видеонаблюдения, а для маломобильных пассажиров — механическая аппарель.

По словам гендиректора «Мострансавто» Андрея Майорова, завод выпускает технику в соответствии с запросами по безопасности и комфортности, и пассажиры это отмечают. Транспорт приобретён по программе льготного лизинга в рамках федерального проекта: ранее уже поставили 55 ЛиАЗов, до конца ноября ожидается ещё 144 машины.

Ранее губернатор Московской области заявил, что в этом году для уборки улиц от снега регион закупит 217 единиц техники. Это погрузчики и тракторы, которые помогут дорожным службам следить за состоянием проезжих частей и тротуаров.