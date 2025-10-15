Сектор Газа
15 октября, 13:15

Жителей Туапсе предупредили о возможной атаке морских дронов и призвали покинуть пляж

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Жителей Туапсинского округа Краснодарского края предупредили о возможной атаке морских дронов. Глава округа Сергей Бойко также напомнил жителям, что находиться в опасных зонах и снимать работу ПВО строго запрещено.

«Покиньте срочно территории рядом с морем, набережные, пляжи! Ожидаем появления в нашей акватории безэкипажных катеров», написал Бойко в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ удалось отразить атаку дронов и безэкипажных катеров в Херсонской области. Дрон был четырёхлопастным типа «Баба-яга» со сбрасываемыми боеприпасами, а катера противника наносили удары по позициям с корректировкой БПЛА.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

