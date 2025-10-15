Кошку можно затискать до смерти, предупредил ветеринар

Чрезмерное проявление ласки, в частности, тисканье, может негативно сказаться на здоровье кошки, вплоть до смерти. Об этом предупредил ветеринар Евгений Цыпленков. По словам эксперта, необходимо уважать естественные циклы жизнедеятельности питомца. Общение, включающее поглаживания, объятия и игры, должно происходить исключительно по инициативе кота.

Врач добавил, что у каждого животного есть собственный распорядок дня и биологические часы. Если кошка намеревается отдохнуть, её тело настроено на сон. Неожиданные прикосновения и активные действия в этот момент вызывают у неё стресс. Кошки очень восприимчивы к внешним раздражителям, объяснил ветеринар. В некоторых случаях, сильный стресс может привести к гибели животного.

«Поездка на самолёте или поезде, когда кот в клетке, – это стресс. Если они желают играть – ради бога, хоть сто порций [поглаживаний]. Но как только кот засыпает, отдыхает, вы [своей лаской загоняете его в стресс]. Чем вы его настойчивее мучите, тем больше стресса он получает», — пояснил специалист в беседе с «Абзацем».

Среди признаков нарушения нормальной работы организма могут наблюдаться обильная потеря шерсти, не связанная со временем года, а также ухудшение аппетита. Однако, выявить причину недомогания сразу бывает непросто, подчеркнул Цыпленков.

«Процессы сложно заметить. Стресс всегда вызывает нарушение обменных процессов в организме. Какой-то фермент не выработался, какой-то гормон не воспроизвёлся, какого-то много воспроизвелось – и начинаются разрушения. Например, у кошки при нормальном питании начинает сыпаться шерсть. Если глубокий стресс, то многое меняется», — подытожил медик.

А ранее россиянам объяснили, как сохранить здоровье кошечек и собачек в отопительный сезон. По словам специалиста, в этот период особенно важен регулярный уход: своевременное вычёсывание кошек и мытьё собак. Это особенно необходимо, если животные много времени проводят на улице.