Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 13:29

Раскрыта судьба камня, из-за которого уволили главу Кинельского района

Обложка © VK / Куйбышевский | Самара

Обложка © VK / Куйбышевский | Самара

Камень, ставший причиной увольнения бывшего главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, будет установлен на Аллее памяти на территории местной школы. Об этом сообщил врио руководителя муниципалитета Дмитрий Григошкин в беседе с РИА «Новости».

«Данный камень будет использоваться на Аллее памяти. Там будет поменяна табличка, табличка уже заказана», — заявил Григошкин.

Исполняющий обязанности главы района уточнил, что аллея находится на территории той самой школы, где изначально и был обнаружен спорный объект.

Напомним, что во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал в своём блоге видеоролик, в котором в грубой форме отправил Жидкова в отставку. Поводом послужил камень, обнаруженный во время инспекции школы. Бывший глава района пояснил, что камень остался после закладки памятника героям Великой Отечественной войны и был перенесён жителями на школьную территорию, о чём он сам узнал лишь в день визита губернатора.

Самарский чиновник попал в больницу после скандального увольнения Федорищевым
Самарский чиновник попал в больницу после скандального увольнения Федорищевым

К слову, словесное «наказание», которое повлекло за собой немедленную отставку Юрия Жидкова, имело неожиданные последствия – его госпитализацию. Впоследствии выяснилось, что глава Кинельского района Самарской области планирует уйти в отставку после выздоровления.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar