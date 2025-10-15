Раскрыта судьба камня, из-за которого уволили главу Кинельского района

Камень, ставший причиной увольнения бывшего главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, будет установлен на Аллее памяти на территории местной школы. Об этом сообщил врио руководителя муниципалитета Дмитрий Григошкин в беседе с РИА «Новости».

«Данный камень будет использоваться на Аллее памяти. Там будет поменяна табличка, табличка уже заказана», — заявил Григошкин.

Исполняющий обязанности главы района уточнил, что аллея находится на территории той самой школы, где изначально и был обнаружен спорный объект.

Напомним, что во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал в своём блоге видеоролик, в котором в грубой форме отправил Жидкова в отставку. Поводом послужил камень, обнаруженный во время инспекции школы. Бывший глава района пояснил, что камень остался после закладки памятника героям Великой Отечественной войны и был перенесён жителями на школьную территорию, о чём он сам узнал лишь в день визита губернатора.