В популярном БАДе нашли превышение дозы лекарства в 10 раз

В популярном БАДе «Барбарис комплекс» было обнаружено десятикратное превышение безопасной дозы берберина — активного вещества, входящего в его состав. Специалисты, проведя анализ, выяснили, что в одной порции — двух капсулах — содержится 50 мг берберина. При этом разовая терапевтическая доза этого вещества должна составлять лишь 5 мг. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Продукт, изготовленный компанией «Винлаб Нутришин», предназначен для коррекции веса, улучшения обмена веществ и контроля сахара в крови. Превышение берберина опасно для здоровья, так как может вызвать головную боль, тошноту и нарушения сердечного ритма. По мнению экспертов, согласно техрегламентам, такие вещества в составе БАДов не должны превышать 50% от дозы, рекомендуемой для лекарственного средства.

Роспотребнадзор уже обратил внимание на данное нарушение, объявив компании-производителю предостережение. Также было сообщено, что с 1 марта 2026 года могут быть введены ограничения на продажу небезопасных БАДов, и некоторые из них могут исчезнуть с рынка.

Ранее Life.ru предупредил об опасных последствиях употребления витамина D без назначения врача. Врач подбирает форму препарата, дозировку и схему приёма, учитывая возраст, вес и состояние здоровья пациента. Самостоятельное начало приёма биологически активных добавок без консультации может привести к избытку витамина.