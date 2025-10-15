Юрист рассказал о наказании для рэпера Macan за неявку в военкомат

Рэперу Macan (Андрею Косолапову) может грозить уголовное наказание за неявку в военкомат. По словам юриста Александра Хаминского, в таком случае артиста могут привлечь к ответственности по статье об уклонении от призыва.

«За уклонение от призыва в армию Косолапов может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, а также в виде лишения свободы на срок до двух лет», — приводит слова Хаминского РИА «Новости».

Напомним, что 6 октября сам Macan опубликовал фото из пункта призыва и заявил о намерении пройти службу. СМИ сообщили, что рэпер якобы должен был явиться в военкомат сегодня, 15 октября, однако затем выяснилось, что это не так. Макан отправится в войска в конце ноября.