В Киеве начали готовиться к эвакуации жителей

Власти Киева работают над созданием системы эвакуационных автобусов для оперативного спасения горожан при возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил глава аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный, передаёт издание «Страна.ua».

«Сейчас также работаем над проектом эвакуационных автобусов для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций», — сказал Загуменный.

Чиновник подтвердил, что в настоящее время ведутся работы по реализации данного проекта, однако процесс столкнулся с организационными и финансовыми трудностями. Он уточнил, что, несмотря на возникшие бюрократические сложности, поиск путей решения проблемы продолжается.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области объявлена новая волна обязательной эвакуации: власти начали спешно вывозить сотни семей из населённых пунктов Купянского района. Решение было принято после резкого обострения обстановки на фронте, где ВСУ теряют позиции.