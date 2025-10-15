Снорклинг военного прокурора из Хабаровска в Таиланде закончился гибелью на глазах у сына

В Таиланде, на пляже Пхукета, утонула 37-летняя военный прокурор из Хабаровска. Она погибла на глазах у своего сына во время снорклинга*. Семья сейчас занимается организацией перевозки погибшей в Россию. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Хабаровчанка, решившая провести отпуск за границей, взяла кредит на горящую путёвку. Вечером, находясь на побережье, женщина, несмотря на сильные волны, надела маску и поплыла, чтобы посмотреть на рыбок. Муж уговаривал её не делать этого, но она настояла на своём. Через несколько мгновений она исчезла под водой.

Снорклинг — вид плавания у поверхности воды с маской и дыхательной трубкой, позволяющий наблюдать за подводной жизнью без полного погружения. Название происходит от немецкого слова Schnorchel — «дыхательная трубка»

Ранее Life.ru сообщал о гибели жителя Тавдинского района Свердловской области. Он отправился за клюквой в район озера Тумба и утонул.