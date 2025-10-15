Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 13:57

Радиостанция Судного дня вышла в эфир со словом «измождение»

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как Радио Судного дня, 15 октября снова вышла на связь и передала два загадочных сообщения.

В 12:59 мск прозвучало слово ИЗМОЖДЕНИЕ, а в 14:28 — ДОМИНИОН.

Радио Судного дня разразилось ГУЛОБОЛТом после заявления Трампа о завершении войны
Радио Судного дня разразилось ГУЛОБОЛТом после заявления Трампа о завершении войны

Радиостанция УВБ-76 ведёт вещание с 1970-х годов, однако никто точно не знает о её подназначении. Её деятельность традиционно связывают с вооружёнными силами, а «фанаты жужжалки», следящие за эфирами, часто соотносят передаваемые шифровки с текущими событиями в мире. В прошлый раз Радио Судного дня вышло на связь накануне, передав два сообщения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar