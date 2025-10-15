Радиостанция Судного дня вышла в эфир со словом «измождение»

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как Радио Судного дня, 15 октября снова вышла на связь и передала два загадочных сообщения.

Радиостанция УВБ-76 ведёт вещание с 1970-х годов, однако никто точно не знает о её подназначении. Её деятельность традиционно связывают с вооружёнными силами, а «фанаты жужжалки», следящие за эфирами, часто соотносят передаваемые шифровки с текущими событиями в мире. В прошлый раз Радио Судного дня вышло на связь накануне, передав два сообщения.