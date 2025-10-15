Geely подтвердила проблемы с двигателями у некоторых моделей в России

Российское представительство автомобильного бренда Geely подтвердило получение обращений от владельцев, связанных с некорректной работой двигателей на некоторых моделях марки. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе компании «Джили-Моторс».

«В настоящее время Geely Motors проводит ряд сервисных кампаний, направленных на обновление программного обеспечения блока управления двигателем», — заявили в компании.

Также отмечается, что реализация этих мероприятий направлена на улучшение потребительских свойств автомобилей и повышение адаптивности двигателей к возможным отклонениям в составе и качестве топлива, используемого на территории Российской Федерации.

В комментарии подчёркивается, что подобные случаи являются единичными и не носят массового характера. Уточняется, что сервисные кампании, в частности, затрагивают модель Geely Monjaro, и все работы проводятся официальной дилерской сетью. Что касается упомянутых в некоторых публикациях моделей Cityray и Boyue Pro, то в российском представительстве марки пояснили, что не занимаются гарантийным обслуживанием автомобилей, ввезённых в Россию по каналам параллельного импорта.

Накануне в Сети появилась информация о проблемах с двигателями у владельцев новых автомобилей Geely Monjaro, Cityray и Boyue Pro. Предполагается, что причиной может быть заводской дефект. Сообщается, что проблемы затронули модели 2025 года выпуска. Владелица Geely Cityray столкнулась с необходимостью дорогостоящей замены двигателя (около 265 тысяч рублей), однако получила отказ в ремонте от двух сервисных центров, несмотря на обещания поддержки от клиентской службы Geely. Сейчас ситуация решается напрямую с производителем в Китае.