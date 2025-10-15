Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 14:25

Дмитриев рассказал Юнашеву, останется ли Уиткофф на своём посту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Несмотря на многочисленные слухи, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф остаётся на своём рабочем месте. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Дмитриев заявил, что Уиткофф остаётся на своём посту. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE

«Остаётся, всё хорошо», — заявил Дмитиев.

Bloomberg: Уиткофф продал долю в своей риэлторской компании за $120 млн
Bloomberg: Уиткофф продал долю в своей риэлторской компании за $120 млн

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о намерениях Уиткоффа уйти из администрации американского лидера, чтобы сосредоточиться на своих бизнес-интересах. Точная дата ухода политика с поста неизвестна. Однако до этого газета Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что Уиткофф может уйти с поста уже в конце этого года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • США
  • Стив Уиткофф
  • Кирилл Дмитриев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar