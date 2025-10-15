Дмитриев рассказал Юнашеву, останется ли Уиткофф на своём посту
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Несмотря на многочисленные слухи, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф остаётся на своём рабочем месте. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.
Дмитриев заявил, что Уиткофф остаётся на своём посту. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE
«Остаётся, всё хорошо», — заявил Дмитиев.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о намерениях Уиткоффа уйти из администрации американского лидера, чтобы сосредоточиться на своих бизнес-интересах. Точная дата ухода политика с поста неизвестна. Однако до этого газета Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что Уиткофф может уйти с поста уже в конце этого года.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.