Дмитриев рассказал Юнашеву, останется ли Уиткофф на своём посту

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о намерениях Уиткоффа уйти из администрации американского лидера, чтобы сосредоточиться на своих бизнес-интересах. Точная дата ухода политика с поста неизвестна. Однако до этого газета Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что Уиткофф может уйти с поста уже в конце этого года.