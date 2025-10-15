Уиткофф хочет бросить работу в администрации США: Чем займётся спецпосланник Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф принял решение уйти из администрации американского лидера, чтобы сосредоточиться на своих бизнес-интересах. Информацию об этом распространило издание Middle East Eye, ссылаясь на два анонимных источника.

«Уиткофф планирует покинуть администрацию для того, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе после изнурительного графика дипломатической работы на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

Издание не сообщает точную дату ухода спецпосланника в отставку. В это же время газета Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что Уиткофф может уйти с поста уже в конце этого года.



Ранее Уиткофф сообщил, что вместе с адмиралом Брэдом Купером и советником Джаредом Кушнером посетил сектор Газа. Цель поездки — убедиться, что Израиль выполняет первый этап соглашения о прекращении огня.