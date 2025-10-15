Сектор Газа
15 октября, 14:19

Госдума призвала проработать ответ на высылку более 800 россиян из Латвии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Госдума инициировала процесс выработки ответных мер в отношении Латвии. Причиной послужила депортация 841 гражданина России. Соответствующее предложение содержится в проекте заявления, размещённом в электронной базе палаты.

«Рекомендовать правительству проработать предложения по ответным действенным мерам, в том числе экономического характера, в отношении Латвийской Республики», — указано в документе.

Помимо этого, Госдума попросила кабмин помочь депортируемым россиянам в их судебных разбирательствах и обращениях к латвийским властям, как внутри страны, так и в международных инстанциях.

Напомним, что Латвия решила депортировать более 800 граждан РФ за нарушение миграционных правил. Дальнейшее пребывание в стране наших соотечественников после установленного срока будет считаться незаконным. В Латвии, где проживает около 1,8 миллиона человек, значительную часть населения составляют русскоязычные граждане.

