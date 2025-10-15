На фестивале в Великом Новгороде победитель конкурса эскизов получит 1 млн рублей

На XXIX Международном фестивале театральных искусств Ф.М. Достоевского, 1 и 2 ноября, в рамках программы «Перспектива» будут представлены эскизы будущих спектаклей от независимых театральных команд. Эти постановки находятся на стадии разработки. Жюри экспертов выберет наиболее перспективный проект, автор которого получит финансовую поддержку в размере 1 миллиона рублей для воплощения своей идеи в жизнь на российской сцене.

Спектакль «Петушок». Фото © Предоставлено Life.ru

В этом году в состав жюри вошли известные личности: историк театра и ректор ВТУ им. Щепкина Борис Любимов, директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн, театральный режиссёр Нина Чусова и актёр, режиссёр Дмитрий Сердюк. Программа «Перспектива», впервые представленная в прошлом году, сразу привлекла внимание. Режиссёры, активно обращаясь к русской и советской классике, заново интерпретируют знакомые произведения, открывая в них новые, актуальные смыслы. На этот раз организаторы получили множество заявок, и среди них выбраны несколько интересных эскизов.

Одним из них станет постановка «Вверх Пятами» Общества любителей одного узкоколейного паровоза, режиссёр Ирина Криворукова, которая переосмысляет роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». В работе сочетаются пластические и мультимедийные элементы, а также техники site-specific театра.

Спектакль «Вверх пятами». Фото © Предоставлено Life.ru

Режиссёр Сергей Власов из частного театра «Револьвер» представит инсценировку сказки А.С. Пушкина «Золотой петушок», где звучит голос народа — остроумный, мудрый и насмешливый. Режиссёр Екатерина Половцева предложит новый взгляд на Наташу из чеховских «Трёх сестер» в эскизе «Три», где образ героини будет складываться из монологов других персонажей.

Спектакль «Три». Фото © Предоставлено Life.ru

Галина Бызгу в моноспектакле «Шапито Шарлотты» через второстепенную героиню «Вишневого сада» расскажет о человеке, который умеет смеяться, даже когда всё вокруг рушится. Юлия Хлынина в эскизе «Старые фокусы», основанном на пьесе А.Н. Арбузова, вернёт зрителей в советскую эпоху, обращаясь к простым словам и искренним чувствам.

Станислав Беляев, куратор «Перспективы», отметил, что программа полна разнообразных эскизов, которые отличаются по жанру и художественным средствам, но каждый из них уникален и демонстрирует разнообразие талантов. О мероприятии также высказался президент Международного фестиваля театральных искусств имени Ф.М. Достоевского.

«В этой программе представлены смелые и яркие театральные эксперименты — живой поиск, без которого невозможно развитие искусства. Ведь театр по своей природе должен искать, пробовать, открывать новые пути, смотреть в будущее. Да, порой такие работы могут показаться слишком смелыми или даже вызывающими, но именно в этом — сила живого искусства», — заявил Беляев.

Спектакль «Шапито Шарлотты». Фото © Предоставлено Life.ru

Фестиваль пройдёт с 31 октября по 4 ноября в Великом Новгороде и Старой Руссе. Организаторы надеются, что такие проекты, как «Перспектива», помогут раскрыть новые имена и направления в театральном искусстве России.

Напомним, что открытие фестиваля театральных искусств Ф.М. Достоевского состоится 31 октября. Первой постановкой мероприятия станет спектакль «Преступление и наказание» Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя.