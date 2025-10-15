Публицист Эйдман* и журналист Морозов* включены в список террористов и экстремистов
Обложка © ТАСС / Павел Черемисин
Росфинмониторинг пополнил список лиц, подозреваемых в терроризме и экстремизме, включив в него публициста Игоря Эйдмана* и журналиста Александра Морозова*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Эйдман Игорь Виленович, 25.09.1968, г. Горький. Морозов Александр Олегович, 01.01.1959, г. Москва», — говорится в сообщении.
Также в список попал экс-зампред российского правительства Альфред Кох**. Он занимал пост заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (с 1996 по 1997 год) и курировал вопросы приватизации. После ухода с госслужбы занимался бизнесом, в том числе работал в сфере энергетики и консалтинга.
* Входят в реестр физических и юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента по решению Минюста России, а также включены в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
** Включены в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму.