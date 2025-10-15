Публицист Эйдман* и журналист Морозов* включены в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг пополнил список лиц, подозреваемых в терроризме и экстремизме, включив в него публициста Игоря Эйдмана* и журналиста Александра Морозова*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Эйдман Игорь Виленович, 25.09.1968, г. Горький. Морозов Александр Олегович, 01.01.1959, г. Москва» , — говорится в сообщении.

Также в список попал экс-зампред российского правительства Альфред Кох**. Он занимал пост заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (с 1996 по 1997 год) и курировал вопросы приватизации. После ухода с госслужбы занимался бизнесом, в том числе работал в сфере энергетики и консалтинга.

* Входят в реестр физических и юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента по решению Минюста России, а также включены в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

** Включены в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму.