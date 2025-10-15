Правительство России отменило пошлины на импорт бензина и дизельного топлива

По его словам, ранее импорт топлива облагался 5-процентной пошлиной, что фактически делало его невыгодным. Правительство устранило этот барьер, обнулив пошлину. Это означает, что теперь компании могут импортировать бензин, дизельное топливо и нефтепродукты. Однако, поскольку российская инфраструктура преимущественно настроена на экспорт, объёмы импорта могут быть ограничены. Тем не менее российская сторона, как подчеркнул Новак, готова поддержать импортные поставки, если предприниматели смогут найти для них соответствующие возможности.