Правительство России отменило пошлины на импорт бензина и дизельного топлива
Обложка © Life.ru
Россия располагает ресурсами для импорта бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
«Такая возможность есть. У нас законодательство предусматривает возможность импорта», — сказал Новак.
По его словам, ранее импорт топлива облагался 5-процентной пошлиной, что фактически делало его невыгодным. Правительство устранило этот барьер, обнулив пошлину. Это означает, что теперь компании могут импортировать бензин, дизельное топливо и нефтепродукты. Однако, поскольку российская инфраструктура преимущественно настроена на экспорт, объёмы импорта могут быть ограничены. Тем не менее российская сторона, как подчеркнул Новак, готова поддержать импортные поставки, если предприниматели смогут найти для них соответствующие возможности.
Ранее Life.ru писал, что правительство держит ситуацию с ценами на бензин под особым контролем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти предпринимают все необходимые шаги для стабилизации топливного рынка. По его словам, к вопросу лично подключён вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетическую сферу.
