Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 16:32

Лавров заявил, что Россия запросила у США комментарии по разведданным для ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва попросила Вашингтон дать объяснения по поводу сообщений о передаче Украине разведданных для атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что хотя СМИ не всегда точны в таких заявлениях, российская стоона приняла их во внимание.

«Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения Financial Times», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».

Так министр прокомментировал публикацию Financial Times, в которой утверждалось, что администрация президента США Дональда Трампа несколько месяцев передавала Украине разведывательные данные для атак на российскую энергетическую инфраструктуру. На вопрос о том, можно ли считать это «войной», и отреагировали ли США на соответствующее обращение, Лавров отметил, что с момента публикации прошло всего «пару дней».
Лавров рассказал о попытке спецпосланника США «законопатить» конфликт на Украине
Лавров рассказал о попытке спецпосланника США «законопатить» конфликт на Украине

Ранее Лавров предупредил о последствиях поставок «Томагавков» Киеву. Он подчеркнул, что это будет эскалация, «причём очень серьёзная».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar