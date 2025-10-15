Лавров заявил, что Россия запросила у США комментарии по разведданным для ВСУ

Москва попросила Вашингтон дать объяснения по поводу сообщений о передаче Украине разведданных для атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что хотя СМИ не всегда точны в таких заявлениях, российская стоона приняла их во внимание.

«Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения Financial Times», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».

Так министр прокомментировал публикацию Financial Times, в которой утверждалось, что администрация президента США Дональда Трампа несколько месяцев передавала Украине разведывательные данные для атак на российскую энергетическую инфраструктуру. На вопрос о том, можно ли считать это «войной», и отреагировали ли США на соответствующее обращение, Лавров отметил, что с момента публикации прошло всего «пару дней».

Ранее Лавров предупредил о последствиях поставок «Томагавков» Киеву. Он подчеркнул, что это будет эскалация, «причём очень серьёзная».