15 октября, 17:29

Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Photo Corner

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Кубой в области военного сотрудничества. Документ был согласован в марте текущего года в двух столицах — Гаване и Москве.

Ключевой целью соглашения является создание чёткой правовой базы для развития двусторонних отношений в военной сфере. Документ определяет основные направления и формы взаимодействия между вооружёнными силами России и Кубы, открывая новые возможности для стратегического партнёрства. Подписанное соглашение призвано не только формализовать существующие связи, но и способствовать их дальнейшему укреплению.

Мадуро подписал договор о партнёрстве Венесуэлы и России в день рождения Путина
Ранее Путин подписал заявление об углублении стратегического партнёрства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Это произошло в результате переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

Полина Никифорова
