Президент России Владимир Путин инициировал совещание с кабмином, основной повесткой которого стало дорожное строительство. Открывая встречу, глава государства обратился с поздравлениями к труженикам транспортной отрасли в связи с приближающимися профессиональными датами: Днём работников дорожного хозяйства и Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Путин поздравил транспортников и дорожников с профессиональными праздниками. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«От надёжного, бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов наших граждан, развитие торговых связей, современной логистики, туризма, промышленности, бизнеса, наших городов и посёлков, сельских территорий, словом – всей страны», — сказал президент.

Основной доклад на предстоящей встрече представит вице-премьер Марат Хуснуллин. В рамках мероприятия также запланировано рассмотрение ряда насущных вопросов. В частности, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин осветит вопросы начала отопительного сезона и готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимним условиям. А министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков проинформирует о прогрессе в осуществлении Северного завоза.

Ранее Путин положительно оценил темпы дорожного строительства в России. По его словам, более 55% региональных дорог приведены к нормативу.