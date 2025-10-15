Минимум 28 тысяч км дорог построят и отремонтируют в России за этот год

Дорожное строительство в России в 2025 году ведётся с опережением графика на 29% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«В результате мы уже уверенно можем сказать, что до конца года мы отремонтируем и построим минимум 28 тысяч километров дорог, что примерно на 4 тысячи километров будет больше, чем в 2024 году», — подчеркнул Хуснуллин.

Напомним, сегодня Владимир Путин проводит совещание с членами правительства, посвящённое вопросам дорожного строительства. Открывая заседание, глава государства поздравил работников транспортной отрасли с приближающимися профессиональными праздниками — Днём работников дорожного хозяйства и Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.