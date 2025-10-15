Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 17:37

Минимум 28 тысяч км дорог построят и отремонтируют в России за этот год

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дорожное строительство в России в 2025 году ведётся с опережением графика на 29% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«В результате мы уже уверенно можем сказать, что до конца года мы отремонтируем и построим минимум 28 тысяч километров дорог, что примерно на 4 тысячи километров будет больше, чем в 2024 году», — подчеркнул Хуснуллин.

Путин положительно оценил темпы дорожного строительства в России
Путин положительно оценил темпы дорожного строительства в России

Напомним, сегодня Владимир Путин проводит совещание с членами правительства, посвящённое вопросам дорожного строительства. Открывая заседание, глава государства поздравил работников транспортной отрасли с приближающимися профессиональными праздниками — Днём работников дорожного хозяйства и Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Марат Хуснуллин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar